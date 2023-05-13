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Главком ВСУ назвал главу Генштаба Герасимова сильным врагом

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Главком ВСУ назвал главу Генштаба Герасимова сильным врагом
Фото: Администрация президента РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил, замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов является «сильным врагом», которого должны уважать украинские военные. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью на украинском телевидении.

По словам Залужного, он регулярно читает публикации Герасимова, поскольку ему интересна его точка зрения как военного. Он посетовал, что сейчас нет новых записей.

Залужный отметил, что Герасимов — сильный и непредсказуемый враг. По мнению главкома ВСУ, начальник Генштаба ВС России достоин уважения. Он призвал не относиться поверхностно к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, передает РИА Новости.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу назначил новое руководство специальной военной операции на Украине. Так, командующим объединенной группировкой войск стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Назначение Герасимова главой группировки войск вызвано расширением масштаба задач СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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