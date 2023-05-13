Депутат Госдумы Шеремет призвал разорвать дипотношения с Великобританией

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Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет после нанесения удара ракетами Storm Shadow британского производства по Луганску призвал разорвать дипломатические отношения с Лондоном. Об этом он заявил в субботу, 13 мая.

— Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом. Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, — подчеркнул политик.

Депутат также заявил, что английских послов необходимо выслать из России. Также правительству стоит закрыть британские дипломатические представительства на территории РФ. Кроме того, Шеремет призвал арестовать счета и конфисковать все британские активы, которые впоследствии стоит направить на восстановление пострадавшей инфраструктуры в Луганской народной республике, передает РИА Новости.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву — в материале «Вечерней Москвы».