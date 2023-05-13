Extra News: Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня

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Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 субботы, 13 мая. Об этом сообщил египетский телеканал Extra News на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что договоренность между сторонами была достигнута при активном посредничестве Каира. В публикации отмечается, что Египет настоятельно призывает палестинскую и израильскую стороны соблюдать соглашение о прекращении огня.

— Соглашение включает обязательство о прекращении огня, прекращении нападений на мирных жителей и прекращении сноса домов, — говорится в сообщении.

В минувшую среду министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что порядка 400 ракет было выпущено по стране из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела». В тот раз значительную часть ракет удалось сбить, однако было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам.

Но не только с Палестиной у Израиля сегодня натянутые внешнеполитические отношения. Так, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что полномасштабная война между Израилем и Ираном может разразиться уже в ближайшие годы.