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«Нацистский бандит»: в Сети осудили Мельника после слов о скором «освобождении» Крыма

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Нацистский бандит»: в Сети осудили Мельника после слов о скором «освобождении» Крыма
Фото: YouTube / Jung & Naiv

Замглавы украинского МИД Андрей Мельник в своем блоге заявил, что Украина очень скоро вернет Крым. Пользователи Twitter раскритиковали слова дипломата и напомнили ему, кому принадлежит полуостров на самом деле.

— Мельник, ты нацистский бандит, — написал один из пользователей.

— Крым — это уже Россия! И никто не будет вести с тобой переговоры по этому вопросу, — отметил второй.

— До 1954 года Крым был российским и потом его подарили Украине, что было незаконно, — напомнил третий.

— Крым был и остается русским, — заключил еще один читатель.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить ВСУ захватить Крым. При этом все зависит от поставок западного оружия. Он добавил, что конфликт может продолжаться годами или десятилетиями.

Зеленский не станет отказываться от своей идеи захватить не только Запорожье, но и Крым, даже если между Киевом и Москвой возникнет временное перемирие. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

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