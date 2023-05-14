Российский военный рассказал о напуганных бойцах ВСУ в Марьинке

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ходе контактного боя штурмовых подразделений в Марьинке выяснилось, что украинские бойцы напуганы. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.

— Противник ведет себя достаточно скрытно, по нему видно, что он боится. Вольно он себя не ведет. Двигается из укрытия в укрытие перебежками, к спорту мы их приучили, а при контактном бое ведет огонь из укрытий, порой по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла, — рассказал он.

Днем и ночью диверсионные группы пытаются вскрыть российские позиции, однако в ответ получают огневое поражение, передает РИА Новости.

Недавно ряд СМИ заявил, что ВСУ якобы начали «прорыв обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. Однако Минобороны России опровергло подобные заявления. В ведомстве подчеркнули, что информация об этом не соответствует действительности, а все попытки прорыва со стороны украинской армии пресекаются.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и есть ли у украинских войск шансы на серьезный прорыв.