СМИ: В Москве и Санкт-Петербурге возвращается арендный спрос на магазины и кафе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Рынки коммерческой недвижимости в России постепенно восстанавливаются. В частности, это заметно по показателям Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает издание «Коммерсантъ».

Уточняется, что индекс, отображающий количество посетителей на тысячу квадратных метров торговых площадей, на неделе с 1 по 7 мая в столице превысил на два процента аналогичный за период прошлого года. В Санкт-Петербурге он увеличился на четыре процента.

Уточняется, что арендаторы сохраняют свою активность в Москве. В то же время в Санкт-Петербурге пустуют порядка 10 процентов доступных площадей. Однако аналитики отмечают, что в период с апреля 2022 года по конец марта 2023 года в Северной столице уменьшилось количество закрытий торговых точек.

Что касается объема сделок на рынке офисной недвижимости Москвы, то на нем сохраняется стабильность. Арендаторы поддерживают активность. Это сдерживает рост доли вакантных площадей и обеспечивает стабильный уровень арендных ставок, передает «Коммерсант».

В столичном районе Раменки можно приобрести нежилое помещение свободного назначения. Арендатор сможет открыть предприятие сферы услуг, офис или магазин.