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Эрдоган лидирует после обработки большинства бюллетеней на выборах в Турции

Полина Пашкина
В мире
Эрдоган лидирует после обработки большинства бюллетеней на выборах в Турции
Фото: shutterstock

В Турции в воскресенье, 14 мая, продолжается подведение итогов президентских выборов. На них лидирует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки более 60 процентов бюллетеней у него уже 51,71 процента голосов.

Главный соперник Эрдогана, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 42,45 процента голосов, передает государственный телеканал Турции TRT, основываясь на данных Центризбиркома.

Третий кандидат, представитель «Альянса АТА» Синан Оган, получил 5,3 процента голосов избирателей. Претендент от Партии отечества Мухаррем Индже смог набрать 0,5 процента голосов, несмотря на то что за три дня до выборов он снял свою кандидатуру — ЦИК Турции постановил, что голоса за него будут засчитываться как действительные.

Итоги выборов в Турции могут повлиять на глобальную политику и определить вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост, данных четырех исследовательских агентств о возможных результатах выборов в первом туре и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».

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