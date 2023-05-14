Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский обвинил русских в падении своей награды в Германии

Евгений Белоусов
В мире
Зеленский обвинил русских в падении своей награды в Германии
Фото: flickr/statephotos

Полученная президентом Украины Владимиром Зеленским премия Карла Великого упала на пол прямо на церемонии награждения в воскресенье, 14 мая. Украинский лидер в шутку обвинил в этом Россию.

— Это русские, — заявил он, прервав свою речь.

После этого Зеленский поднял награду и поставил ее на место. Затем украинский лидер продолжил свою выступление, передают «Известия».

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. По их словам, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы по контрнаступлению.

Украина Награды Владимир Зеленский Россия Германия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте