Фото: flickr/statephotos

Полученная президентом Украины Владимиром Зеленским премия Карла Великого упала на пол прямо на церемонии награждения в воскресенье, 14 мая. Украинский лидер в шутку обвинил в этом Россию.

— Это русские, — заявил он, прервав свою речь.

После этого Зеленский поднял награду и поставил ее на место. Затем украинский лидер продолжил свою выступление, передают «Известия».

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. По их словам, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы по контрнаступлению.