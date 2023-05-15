«Победит тот, кто победит»: Байден впервые прокомментировал выборы в Турции

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 15 мая, впервые прокомментировал идущие в Турции президентские выборы. Американский лидер назвал этот регион весьма проблемным.

— Надеюсь, победит тот, кто победит. В этой части мира достаточно проблем, — передает слова Байдена РИА Новости.

Согласно данным подсчета 91,1 процента урн, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,98 процента голосов, а его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,23 процента. Так, как ни один из кандидатов не преодолел планку в 50 процентов, может быть объявлен второй тур.

Стихийный митинг начали в Стамбуле сторонники Эрдогана. Часть митингующих перекрыла проезжую часть, но силовики не пытаются кого-либо задерживать. Горожане поют песни и размахивают флагами Турции, а также скандируют лозунги в поддержку своего действующего лидера.

Итоги выборов в Турции могут повлиять на глобальную политику и определить вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».