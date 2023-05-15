Врач рассказала, чем опасен прием горячей ванны

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Несмотря на то, что принятие ванны имеет положительный эффект на организм, горячая ванна может быть и опасна. Об этом рассказала терапевт Анастасия Меняйлова.

— От горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. В горячей воде тело быстро нагревается, и механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают, — пояснила она.

По словам врача, горячая ванна создает в таких случаях дополнительную нагрузку на сердце. Также следует отказаться от таких водных процедур людям с пониженным артериальным давлением. Во время принятия горячей ванны у них сосуды еще сильнее расширяются, это чревато обмороком.

Горячей ванны следует избегать и людям с простудой, которые страдают от повышенной температуры. У них ванна может только спровоцировать дальнейшее ее повышение, передает «Газета.ru».

Исследование ученых из Западной Австралии показало, что существует напиток, который позволяет предотвратить развитие бессимптомных заболеваний, так называемых тихих убийц. Оказалось, что защитить здоровье поможет чай.

Ученые выяснили, что этот напиток благотворно влияет на организм. Он позволяет понизить симптомы многих болезней и положительно влияет на уровень иммунитета человека.