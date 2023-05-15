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Быстрыкин допустил новые проверки в отношении популярных блогеров

Евгений Белоусов
Происшествия
Быстрыкин допустил новые проверки в отношении популярных блогеров
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК РФ) может провести новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

— Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения, — заявил он.

Бастрыкин подчеркнул, что из-за роста популярности разнообразных блогеров в последние годы, они могут зарабатывать «значительные капиталы». Вместе с ростом доходов блогеров, значительно выросли и суммы, которые с них должны взимать в качестве налогов, передает слова председателя СК ТАСС.

На суде блогерша Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение.

В пресс-службе Пресненского районного суда сообщили, что суд проверит законность ареста Блиновской. Заседание назначили на 22 мая.

Отец блогерши убежден, что его дочь подставили. В ее аресте и предъявленных обвинениях он считает виновным своего зятя, Алексея Блиновского. Отец обвиняемой в неуплате налогов также заявил, что готов отправиться в тюрьму вместо нее.

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