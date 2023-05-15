Синоптики пообещали москвичам теплую и облачную погоду 15 мая

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В понедельник, 15 мая, москвичей ожидает облачная и теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градусов тепла, по области — от плюс 16 до плюс 21 градусов, — говорится в сообщении.

Ветер в столичном регионе будет дуть северо-восточный с порывами до семи метров в секунду. Атмосферное давление в этот день составит 754 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Климатолог Алексей Кокорин сообщил, что из-за смены фазы течений в Тихом океане 2023 и 2024 года окажутся теплее 2022-го.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к середине грядущей недели в Центральной России ожидается потепление. Так, в четверг, 18 мая, воздух прогреется до 25 градусов.

В столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.