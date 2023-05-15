Москвичам рассказали, кому помог благотворительный сервис на mos.ru

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Собранные при помощи благотворительного сервиса на mos.ru средства были направлены на поддержку детей и взрослых в сложной жизненной ситуации. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

— В нашем городе очень много неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо и не откликнуться на просьбу о помощи. Это отражается и на работе благотворительного сервиса на mos.ru. Так, постоянно растет не только число пользователей, но и количество тех, кто подписался на регулярные платежи и тем самым дополнительно увеличил объем помощи, — отметила она.

Некоторая часть собранных средств была направлена фонду «Линия жизни», чтобы оплатить лечение девочки Лейлы. У ребенка имеется целый комплекс сложных заболеваний с поражением опорно-двигательного и зрительного аппарата. Вовремя полученная помощь помогла девочке своевременно получить необходимые лекарства.

Также москвичи помогли подопечной фонда «Вирта» собаке Вафле, у которой диагностировано редкое генетическое заболевание — гипоплазия мозжечка. Благодаря собранным средствам Вафле провели МРТ, передает официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год число регулярных благотворительных платежей через сервисы mos.ru увеличилось в 2,5 раза. При этом средняя сумма пожертвования составляет 500 рублей. Чаще всего москвичи помогают животным и детям.