Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фестиваль школьного спорта пройдет на стадионе «Москвич» 19 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил начальник Управления координации воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонарушений департамента образования и науки Николай Антонов.

— Развитие школьного спорта — одно из ключевых направлений популяризации здорового образа жизни. Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы, — сказал он.

Школьники будут соревноваться в разных дисциплинах — от футбола до прыжков через скакалку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ открылся спортивный сезон, в ходе которого горожане смогут посетить множество площадок для игр и спортивных клубов. В частности, рядом с павильонами № 57 и 58 на площади Промышленности откроются площадки для настольного тенниса и бадминтона.

Кроме того, фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для семейных команд прошел в столице 13 мая. Принять участие могли команды из четырех человек: ребенок в возрасте от 8 до 11 лет, мамы и папы в возрасте от 25 до 49 лет, бабушки или дедушки в возрасте от 50 до 69 лет.