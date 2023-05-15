Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве

Араз Салехов
Город
Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фестиваль школьного спорта пройдет на стадионе «Москвич» 19 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил начальник Управления координации воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонарушений департамента образования и науки Николай Антонов.

— Развитие школьного спорта — одно из ключевых направлений популяризации здорового образа жизни. Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы, — сказал он.

Школьники будут соревноваться в разных дисциплинах — от футбола до прыжков через скакалку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ открылся спортивный сезон, в ходе которого горожане смогут посетить множество площадок для игр и спортивных клубов. В частности, рядом с павильонами № 57 и 58 на площади Промышленности откроются площадки для настольного тенниса и бадминтона.

Кроме того, фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для семейных команд прошел в столице 13 мая. Принять участие могли команды из четырех человек: ребенок в возрасте от 8 до 11 лет, мамы и папы в возрасте от 25 до 49 лет, бабушки или дедушки в возрасте от 50 до 69 лет.

Спорт Москва Фестивали
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте