Овчинский: В Москве началась регистрация на участие в спартакиаде промышленников

Фото: Пресс-служба Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В столице стартовала регистрация на участие в отборочных соревнования спартакиады Моспром»-2023 для промышленников. Первые состязания пройдут уже 15 июля. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Регистрация на отборочные соревнования уже началась. Сотрудники столичных фабрик и заводов смогут подать заявку до 22 июня. Первые игры для них пройдут 15 июля. В этот день спортсменам предстоит сразиться сразу в 10 видах спорта, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства уточнил, что в этом году спартакиада пополнилась двумя видами спорта — дартсом и тег-регби.Всего же спортсменам предстоит выяснить, кто сильнее по 12 видам спорта, это также бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тег-регби.

В этом сезоне организаторы ожидают порядка 6 тысяч участников.

Отборочные соревнования пройдут с 15 июля по 17 сентября.

В этом сезоне организовали отдельную лигу для учащихся колледжей, которые поборются за призовые места в сентябре. В это же время состоятся игры для лиги вузов.

Финал состоится в конце сентября в спортивном комплексе «Лужники».

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