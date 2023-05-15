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Избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней

Араз Салехов
В мире
Избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней
Фото: Unsplash

В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 мая.

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов на президентских выборах в Турции по результатам обработки 100 процентов бюллетеней.

При этом после обработки всех бюллетеней стало известно, что 45,6 процента граждан отдали свой голос оппоненту Эрдогана, лидеру турецкой оппозиции Кемалю Кылычдаороглу. Третье место занял кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган — 5,22 процента голосов. Претендент от Партии отечества Мухаррем Индже смог набрать 0,42 процента голосов, несмотря на то что за три дня до выборов он снял свою кандидатуру.

14 мая в Турции прошел первый тур президентских выборов. По итогам процедуры к власти в стране впервые за 20 лет может прийти прозападный оппозиционный политик. Из-за этого отношения между Россией и Турцией могут серьезно ухудшиться — вплоть до введения санкций, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

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