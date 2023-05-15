Сергей Собянин поздравил хранителя Вечного огня Николая Морозова с 95-летием

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 15 мая, поздравил хранителя Вечного огня, ветерана Великой Отечественной войны Николая Морозова с 95-летием.

— Поздравляю его с юбилеем, желаю здоровья и сил! Несмотря на свой почтенный возраст, он до сих пор помнит каждый день Великой Отечественной войны в деталях. Когда она началась, Николай Васильевич был совсем мальчишкой, только закончил пятый класс, — рассказал глава города.

В 1942 году Морозов обманом отправился на фронт: приехал проводить брата на вокзал и запрыгнул в уходящий поезд. В результате его взяли воспитанником на сторожевой катер. Через год Морозова отправили на его первое боевое задание, а после войны он начал работать в газовом хозяйстве столицы.

Николай Васильевич награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью Ушакова, орденом Отечественной войны II степени и многочисленными памятными наградами, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр перечислил городские проекты, посвященные сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Среди них он выделил акцию «Москва — с заботой об истории», где каждый житель столицы через центры госуслуг имеет возможность сдать на вечное хранение в Главархив военные документы и предметы.