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Приметы и советы

Пушилин сообщил об активизации украинской армии на всех направлениях

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил об активизации украинской армии на всех направлениях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинская армия активизировалась по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Однако это нельзя назвать реальным контрнаступлением ВСУ, которое было анонсировано ранее, отметил политик.

— Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин подчеркнул, что российская армия готова к такой активизации ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не имеет достаточного количества оружия, чтобы атаковать российские территории в ходе планирующегося контрнаступления. По его словам, в настоящее время продолжается подготовка к контрнаступлению.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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