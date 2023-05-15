В «Пятерочке» прошли выставки наивного искусства

Фото: ТС «Пятерочка»

В рамках программы «Пятерочка c заботой» в магазинах торговой сети прошло более 40 выставок наивного искусства (творчество художников, не имеющих профессионального образования — прим. «ВМ»). Только лишь в апреле такие выставки состоялись в 15 населенных пунктах по всей стране. Авторами картин стали художники-любители старше 75 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть работы самобытных художников можно было в магазинах торговой сети, в которых реализуется проект «Центры местного сообщества».

«Центры местного сообщества» — это проект самой торговой сети. Он призван создать добрососедскую атмосферу среди местных жителей. В рамках проекта регулярно проводят мастер-классы, благотворительные акции, творческие конкурсы и другие мероприятия. В их числе и выставка наивного искусства, инициатором которой выступила АНО «СПИРО» Творческий Тандем.

Как сообщили в торговой сети, картины в магазинах выставляли в удобных для просмотра местах, чтобы они стали ярким дополнением торгового пространства.

Каждый посетитель магазина мог не только полюбоваться произведением искусства, но и поближе познакомиться с проектом, историями и авторами картин c помощью QR-кода, размещенного на каждом из полотен.

— Придя в магазин за продуктами, сразу обратила внимание на выставку, очень понравились картины, особенно работы Дарины Калявкиной. Это настоящая сказка! — поделилась своими впечатлениями гостья магазина торговой сети Ирина Сайкина.

Кстати, выставки получили высокую оценку не только у посетителей и продавцов, но и самих художников.

— Это такое удивительное чувство, когда твои картины отправляются на «гастроли» в разные города и выставляются перед многотысячной аудиторией. Рождается ощущение сопричастности и связи с людьми по всей России, а также радость, что искусство становится ближе людям, — рассказала участница выставки из Санкт-Петербурга Дарина Калявкина.

В ближайшее время торговая сеть планирует выставить картины в других городах России, где есть магазины торговой сети, в которых реализуется инициатива «Центры местного сообщества».

— Забота о сообществе — одна из главных наших ценностей, поэтому мы стараемся развивать как можно больше социальных проектов, направленных на поддержку творческих инициатив и популяризацию активного образа жизни среди населения. Организовав выставки в магазинах, мы дали возможность художникам-любителям показать свое творчество нашим гостям. Возможность прикоснуться к искусству во время обычного похода в магазин за продуктами — это радость, которая хоть ненадолго возвышает нас над бытовой суетой, — отметила руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети Анна Гусейнова.

Стать участником выставок в магазинах торговой сети может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на сайте и дождаться обратной связи от организаторов. Следить за новостями и новыми возможностями проекта можно на официальной странице «Центров местного сообщества» в социальной сети «ВКонтакте».