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Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На юго-востоке столицы идет активное обновление территорий. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы занимаемся решением вопросов транспорта, экологии и реновации жилья. За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ, — сказал он.

В ЮВАО планируется строительство школы в Нижегородском районе и частного детского сада на 150 детей в составе ЖК «Михайловский парк». Также на юго-востоке города в скором времени пройдет открытие двух значимых спортивных объектов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Юго-Восточном административном округе столицы выполнили первый этап программы реновации почти на 50 процентов. В новые квартиры переселяются более 17,5 тысячи горожан.

Также Собянин рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке Москвы. По его словам, за последнее десятилетие вдоль Алтуфьевского шоссе реализовали многие крупные проекты по программе «Мой район», в частности решили транспортную проблему.

Строительство Сергей Собянин Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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