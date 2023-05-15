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Приметы и советы

Нутрициолог Стрельников рассказал, почему не стоит отказываться от ужина

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Стрельников рассказал, почему не стоит отказываться от ужина
Фото: Unsplash

Ради стройной фигуры многие готовы пожертвовать ужином. Нутрициолог Кирилл Стрельников пояснил, почему стоит отказаться от подобной идеи.

По словам эксперта, двух или одного приема пищи в день недостаточно. Лучше всего придерживаться классического принципа питания, где есть завтрак, обед и ужин. В этом случае питание будет сбалансированным, не будут происходить скачки уровня сахара.

Эксперт подчеркнул, что неправильный режим питания может серьезно отразиться на здоровье, особенно на работе сердечно-сосудистой системы. При пропуске приема пищи человек лишает организм необходимой энергии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от позднего ужина кефиром. Он может привести к нарушению гликемии натощак. Помимо этого, существует риск повышения уровня сахара в крови, что провоцирует развитие диабета, передает ФАН.

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