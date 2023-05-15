Нутрициолог Стрельников рассказал, почему не стоит отказываться от ужина
Ради стройной фигуры многие готовы пожертвовать ужином. Нутрициолог Кирилл Стрельников пояснил, почему стоит отказаться от подобной идеи.
По словам эксперта, двух или одного приема пищи в день недостаточно. Лучше всего придерживаться классического принципа питания, где есть завтрак, обед и ужин. В этом случае питание будет сбалансированным, не будут происходить скачки уровня сахара.
Эксперт подчеркнул, что неправильный режим питания может серьезно отразиться на здоровье, особенно на работе сердечно-сосудистой системы. При пропуске приема пищи человек лишает организм необходимой энергии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В свою очередь эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от позднего ужина кефиром. Он может привести к нарушению гликемии натощак. Помимо этого, существует риск повышения уровня сахара в крови, что провоцирует развитие диабета, передает ФАН.
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