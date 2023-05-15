Эксперт Меченков рассказал, как купить качественную обувь

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Мастер по ремонту обуви Артур Меченков дал советы по правильному подбору обуви при покупке.

В первую очередь эксперт посоветовал обратить внимание на запах в магазине. Если вы чувствуете неприятный химический аромат, то лучше сразу уходить. Качественная обувь не должна иметь специфического запаха.

Также нужно внимательно осмотреть подошву. Она не должна быть «деревянной», должна легко гнуться даже у грубых ботинок.

— Обратите внимание и на то, как приклеена подошва, не виден ли клей, аккуратна ли строчка, обработаны ли нити воском для защиты, — пояснил Меченков в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт также посоветовал избегать обилия декора.

В свою очередь фитнес-тренер Юлия Гуляева дала советы, как выбрать кроссовки для занятий спортом. При выборе обуви для зала стоит учитывать, что во время физической нагрузки стопа может увеличиваться, поэтому не нужно покупать ее впритык. Лучше с запасом — в 0,5–1 см, передает «Царьград».

Ортопедические стельки и обувь сегодня становятся все более популярными. Они полезны не только при уже имеющихся болезнях стоп, но и в профилактических целях. Что нужно о них знать, чтобы ношение медицинских стелек и обуви приносило как можно больше пользы, — в материале «Вечерней Москвы».