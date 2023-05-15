Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Меченков рассказал, как купить качественную обувь

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Меченков рассказал, как купить качественную обувь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мастер по ремонту обуви Артур Меченков дал советы по правильному подбору обуви при покупке.

В первую очередь эксперт посоветовал обратить внимание на запах в магазине. Если вы чувствуете неприятный химический аромат, то лучше сразу уходить. Качественная обувь не должна иметь специфического запаха.

Также нужно внимательно осмотреть подошву. Она не должна быть «деревянной», должна легко гнуться даже у грубых ботинок.

— Обратите внимание и на то, как приклеена подошва, не виден ли клей, аккуратна ли строчка, обработаны ли нити воском для защиты, — пояснил Меченков в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт также посоветовал избегать обилия декора.

В свою очередь фитнес-тренер Юлия Гуляева дала советы, как выбрать кроссовки для занятий спортом. При выборе обуви для зала стоит учитывать, что во время физической нагрузки стопа может увеличиваться, поэтому не нужно покупать ее впритык. Лучше с запасом — в 0,5–1 см, передает «Царьград».

Ортопедические стельки и обувь сегодня становятся все более популярными. Они полезны не только при уже имеющихся болезнях стоп, но и в профилактических целях. Что нужно о них знать, чтобы ношение медицинских стелек и обуви приносило как можно больше пользы, — в материале «Вечерней Москвы».

Обувь Покупки
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте