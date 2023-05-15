В России за сутки зафиксировали 2379 новых случаев COVID-19
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За прошедшие сутки в российских регионах выявили 2379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За минувшие сутки официально зафиксировали 26 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 226 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием. После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 2902 пациента, уточняется на портале.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по коронавирусной инфекции.
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае.
В середине апреля в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.