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В России за сутки зафиксировали 2379 новых случаев COVID-19

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки зафиксировали 2379 новых случаев COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 2379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 26 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 226 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием. После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 2902 пациента, уточняется на портале.

В России за сутки зафиксировали 2379 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по коронавирусной инфекции.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае.

В середине апреля в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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