Две мошенницы из Москвы продали несуществующую посуду почти на 400 тысяч рублей

Фото: shutterstock

В столице две мошенницы обманули 11 человек и продали им несуществующую посуду более чем на 385 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, злоумышленницы создали в социальных сетях страницу, на которой разместили объявление о продаже кухонной утвари. Аферистки убеждали заинтересовавшихся перевести предоплату, после чего переставали выходить на связь и блокировали клиентов.

Так, одна из пострадавших зачислила на счета мошенниц 210 тысяч рублей, но так и не получила товар, после чего обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное по предварительному сговору в особо крупном размере». Оперативники задержали двух подозреваемых. Ими оказались две женщины в возрасте 35 и 40 лет. Выяснилось, что от их действий пострадали как минимум 11 человек, а нанесенный ущерб превысил 385 тысяч рублей.

В их квартирах проведены обыски. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что, по статистике, в столице участились случаи мошенничества.