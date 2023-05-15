Андрей Бочкарев сообщил о строительстве многофункционального комплекса в Чертанове Южном

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В районе Чертаново Южное началось строительство нового многофункционального комплекса. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке части бывшей промзоны «Красный Строитель» началось строительство нового многофункционального комплекса. На сегодняшний день ведется обустройство строительной площадки и бытового городка для рабочих, — сказал он.

Его площадь составит 83 тысячи квадратных метров. В нем будут оборудованы коммерческие площади, построен частный детский сад. Генеральный директор компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что завершить строительство планируется в 2025 году.

Также стало известно, что на пересечении улицы Академика Алиханова и Мерянки на Дмитровском шоссе предлагается построить здание общественного комплекса. Для него уже подготовлена градостроительная документация, по которой инвестор сможет реализовать проект.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Лужнецкой набережной организуют новое общественное пространство. Так, на территории бывшего завода «Союз» строится большой многофункциональный комплекс.