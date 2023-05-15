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Пожар произошел в торговом центре на бульваре Адмирала Ушакова
Москва, бульвар Адмирала Ушакова, 7 Карта всех событий
На юго-западе столицы произошел пожар в здании торгового центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.
По данным ведомства, возгорание произошло на первом из трех этажей дома № 7 на бульваре Адмирала Ушакова. Горит помещение со стороны фасада здания.
На место происшествия прибыли оперативные службы, проводится тушение пожара. Людей из здания эвакуировали.
Другой пожар произошел в квартире жилого дома в центре столицы. В результате возгорания на Большой Почтовой улице погиб один человек. По данному факту была организована проверка.
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