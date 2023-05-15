Пожар у торгового центра на бульваре Адмирала Ушакова потушили

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, бульвар Адмирала Ушакова, 7 Карта всех событий

Пожар у торгового центра на юго-западе столицы ликвидировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, горел мусорный контейнер, расположенный у здания. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Сотрудники ведомства справились с пламенем в 13:07.

При этом в пресс-службе МЧС уточнили, что информация о громких хлопках у торгового центра не подтвердилась.

Пожар, о котором идет речь, произошел у трехэтажного дома № 7 на бульваре Адмирала Ушакова. Людей эвакуировали из здания, информации о пострадавших не поступало.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в центре столицы. В результате возгорания на Большой Почтовой улице погиб один человек. По данному факту была организована проверка.