Появилось видео возгорания мусорного бака у торгового центра на бульваре Адмирала Ушакова

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Москва, бульвар Адмирала Ушакова, 7 Карта всех событий

На юго-западе Москвы у торгового центра горел мусорный бак. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, площадь пожара оставила четыре квадратных метра, в 13:07 возгорание было ликвидировано.

При этом в МЧС отметили, что данные о каких-либо громких хлопках в районе места происшествия не подтвердились.

Пожар, о котором идет речь, произошел у торгового центра, расположенного в доме № 7 на бульваре Адмирала Ушакова. В процессе тушения люди были эвакуированы из здания. Информации о пострадавших не поступало.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в центре столицы. В результате возгорания на Большой Почтовой улице погиб один человек. По данному факту была организована проверка.