Терапевт Голубкова рассказала, как правильно сбивать температуру

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Врач-терапевт Ирина Голубкова рассказала, как правильно сбивать температуру.

Эксперт посоветовала пить больше жидкости. Это способствует предотвращению обезвоживания и поддерживает нормальное функционирование иммунной системы. Подойдет обычная вода, морсы, компоты.

Можно начать прием безрецептурных лекарственных препаратов, таких как ацетаминофен или ибупрофен. Также поможет снизить температуру прикладывание мокрого полотенца ко лбу.

Помимо этого, при повышенной температуре стоит избегать физических нагрузок. Голубкова рекомендует в такие моменты больше отдыхать и спать, передает aif.ru.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что температура может повышаться не только при вирусных заболеваниях. Это может случиться под воздействием стресса или из-за переутомления, передает RT.

При температуре выше 38 градусов детям нужно вызвать скорую, чтобы жар не спровоцировал судороги. А для взрослых это некритичное значение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.