«Очередные утки»: Песков прокомментировал сообщения СМИ о Пригожине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Газета Washington Post распространила информацию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зимой якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 мая, назвал такого рода информацию уткой.

— Не могу, но похоже на очередные «утки». К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим, — цитирует его РИА Новости.

Американское издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение документы разведки США. Авторы материала отметили, что таким образом Пригожин якобы хотел отвести украинские войска из Артемовска (украинское название — Бахмут).

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские военные на данный момент ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время приступят к контрнаступлению. По его словам, бойцы группы не покинут Артемовск еще несколько дней, несмотря на то, что получили только 10 процентов от запрашиваемого оружия.

7 мая Пригожин заявил, что задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие города, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».