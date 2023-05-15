Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Очередные утки»: Песков прокомментировал сообщения СМИ о Пригожине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Очередные утки»: Песков прокомментировал сообщения СМИ о Пригожине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Газета Washington Post распространила информацию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зимой якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 мая, назвал такого рода информацию уткой.

— Не могу, но похоже на очередные «утки». К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим, — цитирует его РИА Новости.

Американское издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение документы разведки США. Авторы материала отметили, что таким образом Пригожин якобы хотел отвести украинские войска из Артемовска (украинское название — Бахмут).

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские военные на данный момент ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время приступят к контрнаступлению. По его словам, бойцы группы не покинут Артемовск еще несколько дней, несмотря на то, что получили только 10 процентов от запрашиваемого оружия.

7 мая Пригожин заявил, что задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие города, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».

Украина Армия Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте