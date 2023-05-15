Посвященные 88-летию московского метро видеоролики запустили в транспорте столицы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На медиаэкранах городского транспорта началась трансляция тематического эфира, посвященного 88-летию московского метро. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы.

— Спецэфир можно увидеть до 16 мая на более чем 22,5 тысячи экранов в вагонах метро. Также тематические поздравительные видеоролики показывают на экранах в переходах между станциями метро и на более 11,5 тысячи экранов в наземном транспорте, — говорится в сообщении.

Жители и гости столицы смогут узнать, как развивалось московское метро, что изменилось в нем с 1935 года, что происходит в метро ночью за закрытыми дверьми и многое другое, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, городской дептранс рассказал историю создания станций метро. В первые годы тоннели рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирки и лопаты. В итоге за первое десятилетие в метро проложили 24,25 километра линий и построили 22 станции.

В честь знаменательной даты в столице появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные 88-летию подземки. Проездные билеты можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что с 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза. По его словам, запущенная в 2023 году БКЛ стала мировым рекордсменом по протяженности.