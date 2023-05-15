Полиция задержала мужчину, который несколько месяцев звонил дочери бывшего депутата Госдумы Худякова

Фото: РИА Новости

Мужчина несколько месяцев звонил дочери бывшего депутата Госдумы Романа Худякова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил отец потерпевшей в понедельник, 15 мая.

По его словам, злоумышленник узнал номер девочки случайно, когда ее подруга взяла телефон для звонка родителям и ошиблась номером на две цифры. Трубку взял неизвестный мужчина, который с тех пор начал названивать дочери бывшего депутата.

Лишь через несколько месяцев об этом узнал Худяков. Телефон дочери зазвонил, однако она спала и не могла ответить на звонок. Трубку взял отец и ответил незнакомцу. Злоумышленник испугался и бросил трубку. После этого бывший депутат узнал от дочери, что неизвестный донимает ее уже несколько месяцев, и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний житель Одинцово.

— Ребята молодцы. Правосудие у нас работает, сотрудники полиции и Следственного комитета — на самом высоком уровне, — прокомментировал произошедшее Худяков.

По информации бывшего депутата, подозреваемый доставлен в отделение для допроса.

Другой случай произошел в подмосковной школе. Учитель рисования пытался совратить 14-летнюю воспитанницу. После задержания он оправдывался тем, что не знал, сколько девочке лет.