Обыкновенных кукушек увидели в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В столицу после зимовки вернулись кукушки, они были замечены в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Обыкновенная кукушка в числе последних пернатых возвращается в родные края. Ее пение означает, что почти все перелетные птицы уже прилетели. Обыкновенная кукушка занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид, — говорится в сообщении.

Пернатые контролируют количество вредных насекомых. Так, они поедают мохнатых гусениц, массовое размножение которых может привести к значительному повреждению и уменьшению зеленых насаждений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также на природных территориях города специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Отмечается, что специалисты обнаружили три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».