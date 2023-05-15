Пожар произошел в нежилом здании на Фрунзенской набережной

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Фрунзенская набережная, 30 Карта всех событий

В центре столицы произошел пожар в нежилом здании. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, возгорание произошло на Фрунзенской набережной в двухэтажном доме № 30, который находится на реконструкции. По предварительным данным, горит мансарда. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Другой пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова недалеко от торгового центра. Загорелся мусорный бак, площадь пожара составила четыре квадратных метра. Инцидент попал на видео.