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Появлилось видео пожара на Фрунзенской набережной
Москва, Фрунзенская набережная, 30 Карта всех событий
На Фрунзенской набережной в центре столицы загорелось находящееся на реконструкции здание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.
Горит мансарда одноэтажного нежилого дома № 30. Инцидент попал на видео.
Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.
По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Другой пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова недалеко от торгового центра. Загорелся мусорный бак, площадь пожара составила четыре квадратных метра. Инцидент попал на видео.
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Проще, чем кажется