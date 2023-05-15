Появлилось видео пожара на Фрунзенской набережной

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Москва, Фрунзенская набережная, 30 Карта всех событий

На Фрунзенской набережной в центре столицы загорелось находящееся на реконструкции здание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.

Горит мансарда одноэтажного нежилого дома № 30. Инцидент попал на видео.

Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Другой пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова недалеко от торгового центра. Загорелся мусорный бак, площадь пожара составила четыре квадратных метра. Инцидент попал на видео.