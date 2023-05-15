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Лекция «Импрессионизм в квадрате» пройдет 17 мая

Оксана Васильева
Общество
Лекция «Импрессионизм в квадрате» пройдет 17 мая
Фото: Unsplash

Лекция с концертом «Импрессионизм в квадрате» от музыковеда и пианистки, Анны Паклиной, и искусствоведа, Екатерины Лайтер пройдет 17 мая в Лофт-пространстве «Своё Поле».

Гости лекции узнают:

  • Как импрессионисты изменили восприятие мира и почему их радостные картины оскорбляли чувства и устои парижан.
  • Почему термин «импрессионизм» был изначально ругательным?
  • Почему Эдгар Дега постоянно возвращался к теме балета, а Клод Моне написал портрет своей жены на смертном одре?
  • Что имел в виду родоначальник музыкального импрессионизма Эрик Сати, говоря, что французские композиторы должны обойтись «без кислой немецкой капусты»?
  • Почему Дебюсси не любил, чтобы его называли импрессионистом, и можно ли называть таковым Равеля?
  • О том, как можно сыграть цвет, свет и даже запах.

Лофт-пространство «Свое Поле» находится на территории конфетного цеха исторического строения фабрики “Красный октябрь”, бывшая «Эйнем», построенная в 1890-е годы и «имевшая счастье поставлять» изделия своего мастерства к столу членов императорской семьи.

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