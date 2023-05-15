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Пожар на Фрунзенской набережной потушили

Степан Жирнов
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Пожар на Фрунзенской набережной потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Фрунзенская набережная, 30 Карта всех событий

Возгорание в нежилом доме на Фрунзенской набережной ликвидировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, пожар был потушен в 17:07. Итоговая площадь составила 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в двухэтажном доме № 30 на Фрунзенской набережной, который находится на реконструкции. Горела мансарда здания. Инцидент попал на видео.

Другой пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова недалеко от торгового центра. Загорелся мусорный бак, площадь пожара составила четыре квадратных метра. Инцидент попал на видео.

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