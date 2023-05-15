АНСА: Венгрия заблокировала передачу Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира

Фото: Pixabay

Венгрия заблокировала выделение Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило итальянское агентство АНСА со ссылкой на источники.

Отмечается, что Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи Украине. По данным агентства, Будапешт требует, чтобы Европейский фонд мира использовался не только Киевом, но и другими странами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины является древней венгерской землей и венгры замотивированы на обеспечение мира в стране. По его словам, на украинской земле тоже проживает часть венгерского народа.

Орбан до этого выразил мнение, что Россия может смириться с поражением только в сказке. По его словам, думать, что РФ будет молча наблюдать за происходящим и ожидать конца, могут только люди, не вышедшие из детского возраста.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле, как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ и какие прогнозы на этот счет уже провалились, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.