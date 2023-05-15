Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Бутырской улице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Бутырская улица Карта всех событий

На Бутырской улице произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла в районе станции метро «Дмитровская». На место прибыли экстренные службы.

Движение в район центра временно затруднено. Причины произошедшего выясняются и информация о пострадавших уточняется, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке возле станции Новопеределкино. Одного пострадавшего в результате аварии госпитализировали

За прошедшую неделю на дорогах Москвы погибли пять человек. Всего в период с 8 по 14 мая в городе зарегистрировали 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых 140 человек получили различные травмы.