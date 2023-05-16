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Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине

Ирэна Колесова
В мире
Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине
Фото: Unsplash

Увеличение военной поддержки Украины стало бы фактически убийственным для Франции, написал в своем Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

— Франция увеличит военную поддержку Украины. Это заявление Макрона безумно в то время, когда он говорит нам, что мы не можем финансировать пенсии! Это зло и самоубийство, это нужно остановить. Депутаты, требуйте голосования! — заявил политик.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже. Франция в самое ближайшее время начинает обучение ВСУ, которые получат от Макрона множество бронемашин и танков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины». При этом, отметил он, у Европы не должно быть курса на конфронтацию. Почему французский лидер делает такие заявления и может ли за ними стоять реальное желание наладить отношения с Россией, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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