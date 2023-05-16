«Попрошайка года»: В Сети раскритиковали Зеленского после поездки в Британию

Фото: flickr/european_parliament

Пользователи Twitter подвергли резкой критике публикацию украинского лидера Владимира Зеленского об итогах его недавней поездки в Великобританию. Он написал пост с благодарностью британскому премьеру Риши Сунаку за помощь в тренировках ВСУ и создании коалиции истребителей.Однако пользователи Сети негативно восприняли подобное сообщение.

— Вероятно, худший комедийный дуэт, который я когда-либо видел, — написал Billy Burnett.

Некоторые указали, что несправедливо, когда весь мир пытается делать что-то за Зеленского. А то, что он все время просит помощи - говорит только о его нежелании мирного урегулирования конфликта. Некоторые вообще назвали Зеленского попрошайкой года.

До этого пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после деловой поездки в Италию. Подводя итоги встречи, украинский лидер выразил благодарность властям Италии, которые поддерживают Украину в борьбе «за европейский образ жизни». Однако в Сети не оценили слова Зеленского и назвали его поездку очередным способом попросить помощи. Примечательно, что и тогда украинского лидера назвали именно попрошайкой.