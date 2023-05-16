Главные новости к утру 16 мая

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США в ближайшее время не станут объявлять дефолт, однако нарастающий госдолг не позволит стране избавиться от серьезных проблем в экономике. В этом уверен известный американский инвестор Джим Роджерс.

В правительстве России утвердили новые правила предоставления платных медицинских услуг. Прежний документ, который действовал больше 10 лет, утратил силу. По новому порядку медицинские организации получат право самостоятельно решать, как будет расходоваться их материальная база для предоставления коммерческих услуг, передает «Российская газета».

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России — это обыкновенная попытка выдать желаемое за реальность. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда страны Всеволода Князева после взятки примерно в три миллиона долларов. Такое сообщение распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Переменная облачность, сухая погода без дождей и летнее тепло до 22 градусов ожидает москвичей во вторник, 16 мая.