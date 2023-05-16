Артиллерист рассказал, как служебная собака помогла обнаружить украинскую технику

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Собаки помогают российским бойцам обнаруживать украинскую боевую технику, и делают это успешно. Об этом рассказал военный реактивной батареи с позывным Шама.

— Посреди ночи она вышла на поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать, и когда мы выдвинулись, заметили, что через поле в посадке уже стояла эта техника, которую мы вычисляли. Этим она помогла нам, и это было неоднократно, много случаев, — рассказал Шама в Telegram-канале Минобороны.

Он отметил, что эту собаку зовут Альба. Это подобранный щенок, и когда ее нашли в возрасте четырех месяцев, животное было сильно истощенным и голодным. Питомца выходили и надрессировали. Сейчас собаке чуть больше года. Она не раз ходила в боевые задания, всегда находится рядом с людьми и выполняет любые их команды.

Службу могут нести и собаки определенных пород, и некоторые дворняги. А вот домой лучше не брать крупную собаку, если человек не готов уделять ее воспитанию достаточно времени. Однако существуют и другие правила, которых стоит придерживаться при выборе домашнего питомца. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.