Овчинский: В Москве запустят производство карт для искусственного интеллекта

Фото: Пресс-служба Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), объявил о начале выпуска карт, необходимых для работы систем искусственного интеллекта (ИИ), компанией «АТБ Электроника».

Карты, которые встраиваются в материнскую плату, могут использоваться для запуска алгоритмов распознавания, анализа, визуализации и вывода информации будут производиться в Москве. Опытные образцы уже выпущены и проходят тестирование. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Сегодня на московских площадках активно увеличивают производство электроники – как готовых изделий, так и комплектующих. При этом многие из них созданы на базе собственных технологий. Так, столичная компания «АТБ Электроника» разработала встраиваемые в материнскую плату карты, позволяющие решать задачи искусственного интеллекта — запускать необходимые алгоритмы для распознавания, анализа, визуализации и вывода информации, — рассказал Овчинский.

Серийное производство запланировано на первый квартал 2024 года. Карты искусственного интеллекта могут использоваться не только на материнской плате компьютера, но и в серверных устройствах. Разработка может быть использована в системах ИИ для распознавания лиц в режиме реального времени, отслеживания и анализа данных видеонаблюдения на предприятии, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров и других целей.

Роман Дементьев, генеральный директор компании «АТБ Электроника» отметил, что запрос на российские карты искусственного интеллекта является наболевшим для партнеров компании, и они видят в этом направлении огромный потенциал для развития.