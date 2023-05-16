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Бульвар с площадью и амфитеатром появится в поселении Рязановском

Лейла Алиева
Город
Бульвар с площадью и амфитеатром появится в поселении Рязановском
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В поселении Рязановском ТиНАО появится бульвар с площадью, который войдет в состав жилого комплекса «Остафьево». Об этом во вторник, 16 мая, сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

— Протяженность бульвара составит 216 метров. Он станет центром притяжения для местных жителей, где они будут проводить время вне зависимости от сезона, а площадь — местом для организации различных мероприятий, — рассказала она.

Бульвар будет состоять из двух частей: прогулочной, с липовой аллеей и местами для отдыха, и общественной, где построят площадь с амфитеатром. На территории также установят уличные кресла и высадят деревья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новое общественное пространство организуют также на Лужнецкой набережной. После окончания строительных работ на набережной специалисты соединят ее с беговой дорожкой, идущей вдоль живописных берегов Москвы-реки, мимо спорткомплекса.

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