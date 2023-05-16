Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Насекомые вышли из спячки из-за резкого потепления в Москве

Лейла Алиева
Город
Насекомые вышли из спячки из-за резкого потепления в Москве
Фото: Pexels

В столице увеличилось количество насекомых, которые вышли из спячки в связи с резким потеплением. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

— В этом году весна в городе пришла довольно рано, после длительных холодов резко наступила очень теплая погода, и многие насекомые одновременно и сразу вышли из спячки, — рассказал он.

На первый взгляд может показаться, что число насекомых в городе возросло, однако это не так. В беседе с агентством городских новостей «Москвы» Гомыранов отметил, что произошел просто массовый выход из спячки.

Также на природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Так, было обнаружено три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

После летних дождей в городе обычно происходит пик активности комаров. «Вечерняя Москва» узнала, как защитить себя от кровососущих насекомых.

Природа Насекомые Москва
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Все мнения
О проекте