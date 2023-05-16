«Катастрофа — это вы»: в Twitter осудили Зеленского за слова о том, что Путин должен просить пощады

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский во время вручения премии имени Карла Великого в Германии заявил, что российский лидер Владимир Путин должен просить пощады. В Twitter не оценили его слова и в очередной раз подвергли критике.

«Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для своего прокси-конфликта», — написал один из пользователей.

«Зеленский хочет повторять это снова и снова в надежде превратить его из мифа в реальность», — ответил второй.

«Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!» — заключил другой комментатор.

Полученная президентом Украины Владимиром Зеленским премия Карла Великого упала на пол на церемонии награждения в воскресенье, 14 мая. Украинский лидер в шутку обвинил в этом Россию.

По мнению американского журналиста Джозефа Боско, президент Зеленский может решиться на переговоры с российской стороной, чтобы спасти репутацию Киева. Также он добавил, что глава украинского государства опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой западных танков и отказа президента США Джо Байдена предоставить ВСУ боевую авиацию.