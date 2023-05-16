Незаконную надстройку к зданию демонтировали в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 27 Карта всех событий

В исторической части Москвы специалистами Госинспекции по недвижимости было пресечено нарушение земельного законодательства. Технические параметры и высотные отметки здания по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, владение 27 привели в соответствие с разрешительной документацией. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Уточняется, что на уровне чердака здания были выявлены новые построенные помещения. Их общая площадь составила 176,5 квадратных метра. Кроме того, специалисты обнаружили незаконную надстройку площадью 80 квадратных метров.

— В результате этого площадь здания увеличилась на 265,5 квадратных метра. Изменения не отображены в технической документации ГБУ «МосгорБТИ», разрешительные документы на перестройку не выдавались. Сейчас нарушение устранено, осуществлен демонтаж надстроенной части здания, — сообщил Иван Бобров.

В период с января по март 2023 года на территории Центрального административного округа было демонтировано 38 самостроев общей площадью свыше 800 квадратных метров.

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