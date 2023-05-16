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В Госдуме призвали Роспотребнадзор вернуть родительские дни в детских лагерях

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме призвали Роспотребнадзор вернуть родительские дни в детских лагерях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Госдума предложила вернуть в детские лагеря родительские дни. С такой инициативой обратились в Роспотребнадзор депутаты нижней палаты Артем Метелев и Наталья Костенко.

Ранее в связи с коронавирусом родительские дни было разрешено проводить только на свежем воздухе.

— Сам помню, как ждал приезда родителей в лагерь. Конечно же, и взрослые, и дети успевают соскучиться друг по другу и запастись новостями, поэтому встречи нужны, — отметил Костенко.

По словам депутатов, опасность инфекции практически миновала, поэтому назревает необходимость сделать послабления в антиковидных мерах. Однако речь не идет о полной отмене всех профилактических мер, пишет «Парламентская газета».

В конце марта прошлого года Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. Так, ведомство предложило отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, где дети обучаются по всем предметам. Отменилось и требование о том, что число детей в отрядах лагерей не должно превышать 75 процентов от проектной вместимости помещения.

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