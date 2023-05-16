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Андрей Бочкарев: С начала года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 84 проверки на объектах столичного метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: С начала года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 84 проверки на объектах столичного метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала года Мосгосстройнадзор провел 84 проверки на строительных объектах столичного метрополитена. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на особом контроле находятся следующие станции — «Генерала Тюленева» и «Новаторская» Троицкой линии, станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, а также станция «Потапово» Сокольнической линии.

— При этом в рамках программ проверок сотрудники Мосгосстройнадзора выезжают на все строящиеся объекты метро, всего за четыре месяца состоялось более 80 контрольно-надзорных мероприятий, — сказал он.

Инспекторы ведомства обращают свое внимание на буровзрывные работы, которые проводятся при проходке тоннелей глубокого заложения. В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что специалисты также проверяют прочность несущих конструкций и качество отделки станционных комплексов.

Кроме того, с начала года на стройках дорожных объектов в столице провели 135 выездных проверок. В общей сложности под надзором находится 110 дорожных строек, общая протяженность объектов превышает 230 километров.

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